Ještě bude jedna dodávka z Číny, oznámili Hamáček s Tvrdíkem. Přiveze ji vlak

Poslední dodávku osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek z Číny přiveze do Česka vlak na začátku června. Z Číny vyjede 21. května a do Česka by měl dorazit po dvou týdnech. Novinářům to ve středu řekli šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a člen štábu a předseda Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík.