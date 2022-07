Přestřelka ve Sněmovně: Jeďte si do Ruska, nazdar, vmetl Foldynovi lidovecký poslanec

„Nechci vás urazit. Vy jste vlastně tu hospodářskou válku vyhlásili jako první emisními poplatky a green dealem,“ obořil se do zástupců vlády zadýchaný Foldyna.

V proslovu pokračoval tím, že když Rusko napadlo Ukrajinu, šla (vláda) hrdinně do války. „Vzali jste si prak a šli jste na tank. A jak to dopadlo? Rozstříleli jste vlastní obyvatele. Podívejte se na ten výsledek. Vždyť vy nemáte nic, nikam jste se neposunuli kromě toho, že jste zbídačili polovinu národa,“ dodal.

Babiš se pustil do poslance STAN Bernarda. Bureši, jste zloděj, práskač a lhář, opáčil

„Stali jsme se absolutní kolonií. Je to vaše válka. Ale ne proti Putinovi, ale proti vašim občanům. Běžte s tím Putinem…, veřejnost je naštvaná na vás, ne na něj,“ rozčiloval se u řečnického pultíku.

„Ty hrůzy a štvácké řeči, co vypouští poslanec Foldyna? Kde bychom dneska byli, kdyby tu nebyla odvážná vláda? Za humny bychom měli Rusáka, který už by si brousil zuby na to, jak se vrhne k nám,“ obořil se na něj.