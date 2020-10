Jednání o šéfovi Senátu začnou v pondělí, máme osobnosti, zní ze STAN

Volby do Senátu vyhráli Starostové Volby do Senátu

Výsledek voleb označil Holeček za velmi povzbuzující. STAN podle něj získal o mnoho mandátů víc, než hnutí čekalo. Hnutí STAN a SLK získaly dohromady 11 senátorů z 27 možných. Prosadilo se všech deset jejich finalistů a Linhart už v prvním kole voleb před týdnem. Nejsilnější frakci by měli mít podle výsledků voleb Starostové společně s TOP 09, a to 28 členů. Podle zvyklostí tak budou mít hlavní nárok na obsazení místa předsedy Senátu.

V klubu ODS by mělo být nejméně 21 senátorů. Klub KDU-ČSL by si měl zachovat 12 členů. Čtvrtou nejpočetnější frakcí by měl být i s pirátskými senátory sedmičlenný Klub pro liberální demokracii - Senátor 21. Klub ANO by měl být šestičlenný.