Je žádoucí, aby stíhaní politici zvážili rezignaci, připomněl Ústavní soud

Spor o satisfakci dospěl až k ÚS a senát se soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem argumenty bývalého starosty vyslyšel. „Vztah mezi politikem a občanem/voličem je do značné míry založen na důvěře, která jde ruku v ruce s morálními hodnotami, uplatňovanými v té které společnosti. Pokud dojde k zahájení trestního stíhání, je zpravidla morální apel na politika natolik intenzivní, že mu nezbývá než se výkonu veřejné funkce vzdát, a to aniž by musel být odvolán,“ konstatovali soudci.