Babiš proti Prymulovi: Registrace v hospodách je nesmysl

Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování v případě právě zapojení chytré karantény. Ten problém, který v tuto chvíli máme, je, že chytrá karanténa je poměrně efektivní na počtech někde do 300, do 500. Pokud jsme na počtech, které se týkají až 3 000, tak už ta její efektivita skutečně klesá a máme tady komunitní šíření, kde chytrá karanténa je podstatně méně účinná. Zdroj: Poslanecká sněmovna