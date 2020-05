Je mi stydno, nepochopila jsem to. Odstranění americké vlajky z piety v Sokolově vzbudilo vlnu nevole

Jak Novinky v pátek informovaly, starostka Renata Oulehlová ( ANO ) nechala odnést americkou vlajku od pomníku a pohřebiště sovětských zajatců u sokolovského hřbitova. Byla to přitom právě americká 3. armáda generála Pattona, která osvobodila Sokolov 7. května 1945.

„Nepochopila jsem především důvod odebrání a zejména následné vrácení americké vlajky. Předešlé roky bez problémů visely všechny tři zástavy,” komentovala to opoziční zastupitelka za Piráty Tereza Zykánová.

Oulehlová se v průběhu pátku na Facebooku omluvila, ale zároveň kritizovala senátora Miroslava Balatku (STAN s podporou Pirátů) za to, že na incident upozornil.

„Byli jsme na všech pietních místech a když jsme přicházeli k památníku sovětským obětem lágru, tak jsme si svorně řekli, že v tu chvíli, kdy budeme uctívat, tak uctíme ty lidi, kteří jsou v tom masovém hrobě. Na tu krátkou chvíli tam ta vlajka nebyla a pak jsme ji hned vrátili. Byla to hloupost nebo nerozum, ale vyšlo to z nás všech a nebyl to akt neúcty,” řekla také v sobotu pro ČTK Oulehlová.