Je Maláčová nadčlověk? Senát jednal o ministerské návštěvě firmy

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) míní, že otázky jsou relevantní, k případu ale, jak uvedl, nemá podklady a dosud o něm ani nevěděl. "Na první pohled se mi to zdá, jako, ano, do značné míry marketingová akce. Po pravdě řečeno, i toto se mi trošku zdá jako marketingová akce, šikovné využití toho, že se zase může opozice ozvat a něco odsoudit. Takže on je to v tom případě marketing asi ze všech stran," poznamenal vicepremiér.