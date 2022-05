Jdeme dělat, co je správné. Piráti zahájili kampaň

Máme odvahu dělat, co je správné. S tímto heslem jde nejmenší vládní Pirátská strana do komunálních a senátních voleb. Šéf strany Ivan Bartoš při nedělním startu kampaně řekl, že Piráti nedávají prázdné sliby. Jdou podle něj dělat, co je potřeba, aby se lidem lépe žilo.