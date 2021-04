Jarní počasí si vzalo dovolenou, do Česka se vrací zima

Zpočátku bude o Velikonočním pondělí jasno až polojasno, teploty se budou v minimech pohybovat nejčastěji mezi 2 až -2 °C. Postupně bude od severozápadu přibývat oblačnosti se srážkami. Ty budou zpočátku sněhové pouze na horách, postupně ale bude hranice sněžení klesat do zhruba 300 m nad mořem. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky.

Teploty by se měly zvýšit až v závěru týdne. V pátek bude oblačno až polojasno s ranními teplotami v intervalu 2 až -2 °C a denními mezi 8 až 12 °C.

V sobotu by mělo být oblačno s občasným deštěm, ale rtuť teploměru by měla postupně stoupat. Ranní teploty by měly být mezi -1 °C až 3 °C. Denní teploty 10 až 14 °C.