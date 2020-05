Jandák opět převléká kabát: ČSSD je zoufalá a populistická, ANO s tahem na branku

Proč jste se rozhodl jako bývalý dlouholetý člen ČSSD, za niž jste byl 11 let poslancem a předtím i ministrem kultury, kandidovat na Pelhřimovsku do Senátu právě za hnutí ANO?

Jdu jako nezávislý kandidát na kandidátce ANO, ale nevstupuji do něj. Pozastavil jsem členství v ČSSD v roce 2017, když jsem byl zvolený do Rady Českého rozhlasu a odešel jsem znechucen ze Sněmovny. Ale už delší dobu tam bylo drobné nedorozumění mezi mnou a vedením ČSSD a směrem, kam se strana ubírá. Členství už si neobnovím. S ANO jdu, protože mi to několikrát nabídli a já jsem řekl, proč ne.

Na hnutí ANO se mi líbí, že má tah na branku. To, co chce, je logické a srozumitelné. A je tam určitá míra vlastenectví

Kdo vám to z hnutí ANO nabídl?

Jihočeská organizace, kde jsou nesmírně slušní lidé. Říkal jsem, že nechci, že už jsem v podstatě mrtvý člověk, ale pak mi to říkali i obyčejní lidé, tak jsem si řekl, proč to nezkusit, co se může stát.

Proč právě hnutí ANO?

ANO jsem si vybral proto, že je znám z jižních Čech. Jsou to fajn a slušný lidi. Na hnutí ANO se mi líbí, že má tah na branku. To, co chce, je logické a srozumitelné. A je tam určitá míra vlastenectví, což je dnes strašně nepopulární slovo. Hnutí ANO není totiž jenom Babiš.

To nejsou sociální demokraté, ale takoví zvláštní mladí lidé, kterým nerozumím.

Co je podle vás špatně na současném vedení ČSSD?

Celkový trend. ČSSD se vzdálila lidem a dělá populistickou politiku pomalu tak, že se země při požadavcích paní ministryně Maláčové položí. A zahraniční politika se mi nějak nelíbí. Ale hlavně jsme spolu přestali mluvit.

Takže vám primárně vadí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr zahraničí Tomáš Petříček?

Ano, vadí, protože ti mladí se vůbec s nikým nebaví. To nejsou sociální demokraté, ale takoví zvláštní mladí lidé, kterým nerozumím. A týká se to podle mě i pana předsedy Hamáčka.

S kým se nebaví? S občany, nebo s členskou základnou?

Myslím, že s nikým. Oni žijí ve svém světě. Nikdo je ani moc nezná a s lidmi si nerozumí. Za nás jsme měli 32 procent a oni mají dnes sedm, šest nebo čtyři, takže asi je rezonance s voličem horší než za nás.

Není to z vaší strany opouštění potápějící se lodi a cesta za tím, co je aktuálně v kurzu?

Když se ta loď potápí, tak kapitán volá všechny, kteří mají trochu síly, aby šli k těm pumpám. Když o to nemají zájem, tak proč se mám potopit. Mně vyčítají, že jsem byl politický turista (před nynější kandidaturou za ANO byl už Jandák členem Republikánské unie, KDU-ČSL, ODS a ČSSD - pozn. red.). Že jsem prošel luhy a háje české politiky, to je normální, a o Churchillovi bych to mohl říkat také.

Jestli ODS nechce spáchat sebevraždu v přímém přenosu, tak musí zrušit Řeporyje. Partaj musí některé organizace z pudu sebezáchovy rušit

Ten ale prošel pouze dvěma stranami.

Ale to je i o tom Schwarzenbergovi, který byl asi v pěti stranách (Karel Schwarzenberg byl od roku 1997 do roku 2007 členem ODA, kdy strana zanikla. V roce 2007 se stal ministrem zahraničí za Stranu zelených. Od roku 2009 je v TOP 09 - pozn. red.). Jako člověk máte na výběr, a když se strana vydá jiným směrem, než vy jste přesvědčen, tak máte právo odejít jinam. ČSSD se vydala jiným směrem, než byla členská základna i voličský potenciál v této zemi. Vždyť oni se připojují ke všem blbostem, které jsou na světě.

Ale oni ty „blbosti”, o kterých mluvíte, dělají už šest let ve vládě společně se stranou, za kterou vy hodláte kandidovat.

Z toho, jak to pozoruji - a trochu už i zevnitř -, tak k leckterým nepochopitelným krokům je ANO tlačeno soc. dem. Když už jsme mluvili o bývalé kolegyni Maláčové, tak některé její požadavky jsou až za hranicí zdravého rozumu.

Takže podle vás dělá populistickou politiku ČSSD, ale hnutí ANO nikoliv?

Jistě, protože ČSSD si uvědomuje, že jí volič odchází, a stále ho nemůže chytit, tak si myslí, že si ho více méně koupí.

Řada těch voličů odešla právě k hnutí ANO.

Protože v tom hnutí vládne jiná atmosféra. Vůbec ne ta, jak se říká, že tam sedí velký Babiš a má pistoli, a jak kdo cekne, tak ho oddělá. Tak to vůbec není.

A jak to tam tedy je?

Úplně normálně. Je to daleko přátelštější a normální. Nikdy jsem se nehnal za funkcemi. Je tam prostě jiná atmosféra a není zoufalá tak jako v ČSSD. Ta strana je strašně nepružná, každý moment, který se objeví, tak musí projít základní organizací, krajskou atd., a než se to stane, tak problém už dávno není aktuální.

Na druhou stranu, stále jde o zachování demokratických principů uvnitř strany. V hnutí ANO například došlo ke zrušení tří buněk a členství téměř 40 lidí jen rozhodnutím předsednictva. Nakonec vedení raději rozhodlo vzít krok zpět.

To se děje všude, a jestli ODS nechce spáchat sebevraždu v přímém přenosu, tak musí zrušit Řeporyje, to přeci nejde. To jsou přeci věci, kdy partaj musí některé organizace z pudu sebezáchovy rušit.

Proč jste se nerozhodl jít třeba s Jiřím Zimolou, který se také rozhodl ČSSD opustit a právě v Jižních Čechách založil hnutí Změna 2020?

O změně jsem se dozvěděl až před měsícem, kdy mi nabídli členství. Říkal jsem jim, kluci, už jste třetí.

Kdybyste se to dozvěděl dřív?