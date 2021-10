Jak si stojí vaše obec? Neočkovaní senioři nad 60 let převažují na 15 místech ČR

Vyšší míru proočkovanosti ve všech věkových kategoriích dlouhodobě vykazují velká města, kde je očkování pro občany dostupnější kvůli většímu počtu center. Naopak menší a odlehlá sídla mají proočkovanost menší, a to zejména ve zranitelných věkových skupinách nad 60 let.

Vyplývá to z dat ÚZIS, které mají Novinky k dispozici a zpracovaly je do interaktivní mapy v úvodu článku.

„Nízkou proočkovanost pod padesát procent hlásí u seniorů nad 60 let patnáct obcí z různých krajů. Minulý týden to bylo 19 obcí, takže se situace mírně zlepšuje,” uvedl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek s tím, že jde o obce do zhruba 750 obyvatel.