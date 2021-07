Jak se zbavit nevyužitých vakcín. Přenechat jiným, další prodat, plánuje Babiš

V Česku v poslední době zpomaluje tempo očkování a zájem o vakcíny se snižuje. Země tedy řeší, co s těmi přebytečnými. Vláda plánuje část vakcín darovat či přenechat členským zemím nasmlouvané dodávky, za něž Česko ještě nezaplatilo. Novinkám to řekl premiér Andrej Babiš. Existují i možnosti, že se již dodané vakcíny prodají do zahraničí, například do Asie.