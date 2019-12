Já vám to doplatím ze svého, slíbil Babiš jedné z maminek, která nedostane vyšší rodičovský příspěvek

„Když chcete, já vám to doplatím z vlastního. Určitě jsem vás nechtěl diskriminovat, ale v rámci rozpočtu se nedá vyhovět všem. Klidně přijďte, budu rád, když budete mít hezké Vánoce,” řekl premiér Andrej Babiš v úterý ve Sněmovně mamince, která přišla bojovat za zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny. Ta si na jeho výzvu poznamenala premiérův e-mail.

Babiš už ale neodpověděl na dotaz, zda doplatí peníze všem přibližně 70 tisícům maminek, které se ocitly ve stejné situaci jako žena, která ho oslovila.

Ve Sněmovně je nyní připravena varianta navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, ovšem jen pro ty, kteří ještě rodičovský příspěvek nevyčerpali a stále jej aktivně pobírají. Rozšíření i na ty, kteří příspěvek už dobrali, ale přitom mají dítě do čtyř let věku, navrhovali senátoři. V pondělí se pro tuto variantu vyjádřila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale po úterní debatě na poslaneckém klubu ČSSD po několikáté otočila.

Dvě děti, peníze jen pro jedno

„Jde o to, že jsme tu dnes dvě maminky, které mají úplně stejně staré děti a jedna navýšení příspěvku o 80 tisíc dostane a druhá ne, nebude mít nárok, protože už má vyčerpáno,“ snažila se ministryni financí Schillerové vysvětlit maminka Lenka Máchová z nezávislé iniciativy rodičů Také pečujeme.

Ministryně jí na to odvětila, že si ráda připomínky vyslechne, ale rozpočet už je schválený a na navýšení příspěvku v něm vláda počítá s částkou 8,6 miliardy korun. Zvýšení pro všechny by podle ní znamenalo výdaj ve výši dalších tří miliard.

Neumím čarovat, řekla Schillerová

„Naše propočty jsou kolem tří miliard korun. Bylo by to složité jednání, neumím čarovat. Mám sice vládní rezervu, kterou ale musím nechat například na boj s kůrovcem nebo se suchem. Je to vázání výdajů po schválení rozpočtu. Jsem přesvědčena, že je to spravedlivé rozdělení,“ reagovala na vyjádření iniciativy rodičů Schillerová.

Ministryně financí Alena Schillerová vysvětluje maminkám, na které se v rozpočtu při zvyšování rodičovského příspěvku zapomnělo, že mají smůlu. Foto: Petr Horník, Právo

To ale podle iniciativy není pravda. Rozšíření rodičovského příspěvku i na ty, kteří ho již dobrali, ale mají dítě do čtyř let věku, by podle nich pro rok 2020 znamenalo zásah jen 1,2 miliardy korun. Řada rodičů si totiž snížila dávku, aby byla k začátku roku 2020 v kategorii „aktivně pobírající“, a tak resort podle advokáta rodičů Zdeňka Joukla na rok 2019 vydá méně, než počítal.

Nemohli to ale udělat všichni. „Někteří nemohli, protože už měli dávno vybráno. V zákoně máte, že můžete příspěvek vybrat už za šest měsíců, a tihle rodiče už třeba rok nečerpají, a nemohli tak vůbec tušit, že by s tím byla spojena tak zásadní výhoda. Stát je tu ten, který mění pravidla zpětně,“ kritizovala postup státu Máchová.

Proč peníze nerozdělí všem?

Další z maminek se ptala, proč tedy nemůže dojít ke snížení příspěvku a rozdělení pro všechny. „U vícerčat to tak loni bylo. Proč tedy nevezmou budget, který mají, a nerozdělí to mezi všechny. Nikdo zatím nebyl schopný říct, proč ti, co dobrali, nemají nárok,“ zlobila se druhá z maminek Karolina Dundar Huječková.

Stát podle nich navíc selhal v informování rodičů. Detaily o tom, komu a odkdy se bude rodičovská zvyšovat, podle maminek neznali ani pracovníci sociálních úřadů. Někteří z rodičů se i přes nedostatek informací rozhodli pobírání příspěvku roztáhnout tak, aby byli v lednu 2020 ve skupině aktivně pobírajících.

Obrátí se na Ústavní soud

Pokud zákon ve Sněmovně projde, je iniciativa Také pečujeme připravena vyzvat všechny rodiče, kteří nebudou mít na čerpání nárok, ať si o něj i tak na úřadech zažádají, a následně se chtějí obrátit na Ústavní soud. Takových rodičů by podle informací z ministerstva práce a sociálních věcí mělo být nejméně 70 tisíc. Podle odhadů najatých právníků mají velkou šanci na úspěch.