Já už sem ani chodit nebudu, reagoval Babiš na komplikace ve Sněmovně

„Už dvě hodiny tady nepracuju, já už sem ani chodit nebudu. Je to skandál, nemůžu pracovat. Lidi, co tady sedí, taky nemohou pracovat. Nemůžu tady sedět a poslouchat ty nesmysly,“ řekl Novinkám Babiš.

„Říkal jsem Faltýnkovi, nechť podpoří ten návrh klouzavého mandátu, co předložili Piráti,“ prohlásil Babiš.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek navrhl změnu Ústavy, která by klouzavý mandát zavedla. V praxi by to znamenalo, že ve chvíli, kdy se poslanec stane členem vlády, vzdá se místa ve Sněmovně. Na uvolněné místo nastoupil náhradník. V případě ukončení vládního angažmá se dotyčnému poslanecký mandát vrátí. Ke změně Ústavy je potřeba 120 hlasů, hnutí ANO a Piráti mají dohromady 100 hlasů.