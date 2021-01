Iniciativa Chcípl PES chystá další demonstraci. Vyhlásíme otevření ČR, avizuje

„Záměrem demonstrace je ukázat lidem, že nejsou sami, ukázat jim, kolik skupin z postižených sektorů už se dalo dohromady. Nejsou to jen restaurace, ale celé obrovské sektory,“ řekl Novinkám Landa.

Tiskové konferenci přihlížel také herec Michal Suchánek. Na dotaz, zda mají organizátoři jeho podporu, řekl ČTK: „Zaslouží si jakoukoliv pomoc za to, co dělají, ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Je to záslužný.“