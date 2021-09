I negativní kampaň, jakou udělalo Spolu, se musí hlásit

„Je to jejich vlastní kampaň. V tomto případě se vyjadřují v neprospěch někoho, ale to je úplně jedno. Negativní kampaň je naprosto legitimní formou kampaně a platí tam úplně stejná pravidla,“ řekl ve čtvrtek Právu Jan Outlý, který má v úřadu na starosti kontrolu sněmovní kampaně.

ODS , potažmo koalice Spolu musí vykázat platbu za registraci domény azdoroztrhanitela.cz, stejně tak za plakáty s negativní reklamou a musí tam být všude označen zadavatel/zpracovatel reklamy. To platí i pro obrázky na sociálních sítích. „To tam zapsáno je, takže je to v pořádku,“ potvrdil Outlý. Každá strana, hnutí i koalice má ze zákona limit na kampaň před sněmovními volbami 90 milionů korun.

„To by asi byla záležitost nějakého občanskoprávního sporu. Pokud jde o volební zákon, tak je tam jen ustanovení, že kampaň musí probíhat čestně a poctivě. Zejména se nesmí o ostatních šířit nepravdivé informace. Ale to není věc, kterou by řešil úřad, ale je to spíš na nějakou volební stížnost po volbách,“ přiblížil.