I ministři pojedou do Kataru. Může to pomoci k energetické nezávislosti na Rusku, řekl Kupka

„Připravuje se moje cesta, pana (ministra obchodu a průmyslu Jozefa) Síkely a (ministra financí Zbyňka) Stanjury do Kataru. Odehrát by se měla v květnu,“ řekl v Partii na CNN Prima News Kupka.

Do Kataru jel v minulých týdnech i kancléř Mynář, a to bez vědomí vlády nebo ministerstva zahraničí. „Je to další z podivných kroků Hradu. Možná chtěl přinést nějaké body,“ uvedl Kupka.