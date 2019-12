I když matka pracuje, bez alimentů na dárky nemá

Návrh zákona o zálohovaném výživném, podle kterého by rodičům v nouzi alimenty hradil stát a na dlužnících je potom vymáhal, už připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud projde legislativním procesem, měl by začít platit od roku 2021. O dávku by mohli žádat lidé, kteří nedostali zaplaceno dva měsíce, ale s podmínkou, že dluh začali soudně nebo exekučně vymáhat. Jejich děti musí také řádně chodit do školy.