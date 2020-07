Hygienici to svádějí na nás, ale zakrývají vlastní chyby, říká šéf hornických odborářů

Jak se podle vás postavili hygienici k problematice šíření koronaviru v OKD? Co říkáte na jejich poslední vydaná mimořádná opatření?

Na začátku to bylo pro všechny novum a myslím, že se k tomu nepostavili špatně. V začátku určitě ne. Řekněme, že jsme jim důvěřovali. Ale to, jak se k tomu staví teď, je hrozné. Nevědí si asi rady, začali to svádět na zaměstnance OKD a nám to připadá, že zakrývají své vlastní chyby.

Nicméně jde o to, že tady jsou poškození především zaměstnanci. Oni covid-19 nevymysleli, navíc jsou v 60 procentech v karanténě nebo nemocenské. A především ti, co jsou v karanténě, jsou zdraví lidé, kteří by chtěli pracovat, ale nemůžou.

Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička na archivní fotografii Foto: Milan Malíček, Právo

A ve finále se k těmto lidem postaví epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že je třeba zavřít hospody ráno, protože horníkům chutná pivo v šest ráno. Nezlobte se na mě, ale to je výkřik jako někde z 80. let minulého století. Dneska už asi nenajdete hospodu u šachty, ani autobus, většina linek je zrušených, jak by se ti horníci dostali domů? Vesměs jezdí autem. To jsou takové nemístné poznámky, co sem nepatří.

Takže řekněme, na začátku jsme hygieně fandili, aby se to uklidnilo, myslíme si, že dělali dobré opatření. Ale na konci to všechno zkazili svými populistickými kecy.

K hygienikům se připojil i hejtman Ivo Vondrák (ANO), který hovořil o tom, že horníci či obyvatelé Karviné jsou nezodpovědní. Vnímáte jeho vystoupení podobně jako hygieniků?

Naprosto podobně. Tady hejtman Vondrák selhal například u toho, když se rozhodlo o plošném testování na Dole ČSM. Ti, kterých se to týkalo, to znamená zaměstnanci dolu, s těmi nikdo nejednal. A hejtman Vondrák na svém Twitteru v deset večer vypustí zprávu, že se bude plošně testovat na Dole ČSM. Jenom zasel zmatek a naštvanost do těch lidí, protože nikdo nevěděl, co má dělat.

Někdo byl puštěn do závodu, někdo nebyl, fronty stály, lidi se kupili. Neví se, co mají dělat lidi, co byli otestovaní a nechodí jim esemesky. Jestli jsou, nebo nejsou pozitivní. A hejtman Vondrák ještě přilívá olej do ohně a vnáší do toho zmatek.

Protože jestliže budu zaměstnanec, tak se nic nedozvím, ale veřejnost se dozví od hejtmana na Twitteru, že bude plošné testování. To jen holý populismus.

Měli by udělat opatření, seznamy, kontaktovat lidi, říct jim, kam si mají kdy dojít. Ale ti lidé chodí na testy ve svém vlastním volnu. A nás se ptají, proč to není přes týden, když chodíme do práce, proč musím jít ve svém volnu o víkendu na testy? Vůbec se staví špatně k těm lidem. To oni jsou přitom postižení, ne hejtman Vondrák.

Je vlastně vůbec nějaká možnost nebo způsob, jak to elegantně vyřešit, aby horníci nebyli tak postiženi? Třeba jako v Polsku, buďte doma, ale na 100 procentech mzdy…