Hygienici stále nevědí, kde se lidé nejčastěji nakazí

„Nemůžu vám to říct. V době, kdy ještě probíhá komunitní šíření, byť je těch osob méně, tak my nevíme, kde se lidé nakazili. Nevědí to ani oni sami, nedokážou to predikovat. Víme třeba počty školních dětí, ale jinak prostě nevíme,” řekla Novinkám Jágrová s tím, že za takové situace je velmi obtížné zjistit společný zdroj nákazy.