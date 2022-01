Hygienici berou zmrazení svých platů jako políček

„Respektuji to, co mohu dělat, ale nadšením neskáčeme,“ okomentoval to Michal Bartoš, ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. „Upřímně, trochu nás to postavilo do situace užitečného idiota, na kterého se všechno hodí, vždyť agendy přibylo neskutečně,“ podotkl s tím, že ho mrzí i vyřazení hygieniků z řad těch, kteří bojují v první linii s pandemií.