Humanitární dávka pro uprchlíky se prodlouží, podpořili poslanci

Uprchlíci z Ukrajiny budou mít nárok na humanitární dávku i po šestém měsíci, v úterý to v rámci novely zákona lex Ukrajina prosadil ministr práce a sociálních věcí Marin Jurečka (KDU-ČSL) a schválili poslanci. Její výše se ale po šestém měsící sníží, a to na 4250 korun na dospělého a 3050 korun na nezaopatřeného do věku do 26 let. Podmíněna bude také příjmy žadatele.