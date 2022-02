Hrozí kolaps, nebude na přesčasy, varuje šéf jihomoravské hygieny

Podle něj také hrozí, že nebudou peníze na mzdy za přesčasy či víkendové služby, což by mohlo způsobit kolaps. Hygienici totiž s ohledem na pandemii covidu a rekordní nárůsty počtu nakažených řeší pozitivní testy, karantény, neschopenky, školy a k tomu ještě svoji obvyklou agendu. Nový rozpočet včetně škrtů má vláda schvalovat ve středu.

Minulý týden odešel hygienickým stanicím dopis o chystaném snižování počtu zaměstnanců. Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob popřel, že by pokyn vzešel od ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Ministr ve středu zopakoval, že se propouštět nebude. Nižší rozpočet ale budou muset hygieny vyřešit.

„Když propustím zaměstnance pod služebním zákonem, musím ho postavit na půl roku mimo službu za 80 procent platu a hledat mu místo ve státní správě, které ale kvůli útlumu nenajdu. Pokud je ve službě více než devět let, musím mu vyplatit 12 platů jako odbytné a na to taky nemám kde vzít peníze. Nebo mohu propustit nové zaměstnance, které jsme tak dlouho vybírali, a vznikne mi větší problém při následných odchodech do důchodu,“ nastínil Křivánek.