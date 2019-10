Hřibovým poradcům připlácejí Piráti statisíce

Vyplývá to z registru smluv, který Piráti vedou na internetu. V dubnu byla tato odměna snížena na 32 tisíc korun.

Ze smluv nevyplývá, čeho konkrétně se jejich činnost týkala. Podle Michaely Kleslové z personálního odboru Pirátů by s touto praxí měla strana skončit.

„Nevidím proto tedy důvod, proč bychom tuto měli dále financovat a nadfinancovávat, pakliže slíbené peníze jsou dosaženy,“ dodala s tím, že do personálních výdajů magistrátu hlavního města partaj letos investovala téměř 1,3 milionu korun.

Hřib jí dal za pravdu. „Člověk pracující na úřadě může mít samostatnou OSVČ smlouvu i se stranou, pokud to má povolené z úřadu, ale pak má mít strana výkaz práce, na základě kterého platí fakturu, a ten má být transparentně dostupný. Takže ne doplácení, ale platba za konkrétní činnost,“ napsal primátor na pirátské stranické fórum.

Bývalá předsedkyně zastupitelského klubu v Praze a partnerka předsedy poslanců Jakuba Michálka Michaela Krausová, která odstoupila minulý týden po provalení svých schůzek s nyní obviněným manažerem JC Decaux Tomášem Tenzerem, bere od strany 30 tisíc korun měsíčně navíc za „činnosti nad rámec výkonu mandátu“. Podle předsedy klubu Pirátů v Praze 2 a asistenta poslanců Jaroslava Němce by odměny všech svých politiků měli Piráti zveřejnit.

„Například by bylo fajn mít jedno místo, kde bychom viděli, kolik kdo z pirátských zastupitelů a zastupitelek bere čistého odměn vč. odměn za případné svatby a u OSVČ i o náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky ZHMP,“ napsal na pirátském fóru.

Primátor má na magistrátu asi deset poradců. Jejich počet dlouhodobě kritizuje opozice. „Pirátská bublina čistoty a transparentnosti praskla. Je to jen parta lidí, kteří se přisáli na veřejné nebo stranické rozpočty. Zásadní otázka však je: k čemu potřebuje primátor tolik poradců,“ napsala Právu šéfka klubu ODS Alexandra Udženija.

Předseda klubu ANO Patrik Nacher upozornil, že inzerát na dalšího primátorova poradce zadávala pirátská strana, nikoliv magistrát, ačkoliv magistrát je ten, kdo poradce platí. „Jestliže inzerát zadávají Piráti, tak by to měl být zaměstnanec pirátské strany,“ míní. „Jsou to poradci primátora placení magistrátem, nebo jsou prodloužená ruka centrály Pirátů?“ dodal.