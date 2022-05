Hřib: Nezačne-li vláda do úterý chystat rozdělení do krajů, Praha zavře centrum

Pokud vláda do úterý příštího týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech (KACP). Po jednání magistrátního krizového štábu to ve čtvrtek řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).