Hřib: Tady nejsme v holdingu, Babiš není zvyklý na nesouhlas

Oficiální jednání podle Hřiba ale ještě ani nezačala. Začít mohou až poté, co premiér přistoupí na tři vstupní podmínky. „Očekávám, že podmínky pro jednání bude akceptovat. My jsem to už zjednodušili maximálně. Pokud nechce pomoci Praze s okruhy, tak nemůže čekat, že budeme dělat ústupky,” doplnil Hřib.

Pokud stát peníze na městský okruh nedá, město to podle Hřiba zvládne. „Myslím, že s tím se nějak popereme,“ uvedl Hřib. Pozemky v Letňanech by podle něj mohly být využity například na bytovou výstavbu, jelikož Praha čelí soustavné krizi bydlení.

Premiér má ideu vzniku vládní úřednické čtvrti, do níž by se měli přestěhovat úředníci z několika ministerstev a úřadů, kteří doposud dlí v historických objektech v centru metropole. Čtvrť by měla vzniknout na pozemcích, které patří Praze. Ta za jejich poskytnutí chce od Babiše, respektive vlády, finanční podporu dostavby dopravních okruhů a vybudování nové nemocnice, která by nahradila Nemocnici Na Bulovce.