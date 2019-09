Neústupný Hřib působí na Babiše traumaticky

Babiš se rozhodl změnit strategii a namísto primátora osloví jednotlivé radní. „Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit, nebo si počkáme na další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma,” řekl ve středu předseda vlády, který zavítal na návštěvu do Ústeckého kraje.