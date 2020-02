Houbařit s plným košíkem lze i v zimě. Třeba na běžkách

„Rostou převážně dřevokazné houby, některé jsou velmi chutné a mají i léčivé účinky,“ řekl Právu mykolog Jiří Polčák z Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Jsou podle něj houbaři, kteří v zimě chodí na houby doslova rádi. „Jde hlavně o ty, co houby trošku více znají a vědí, co sbírat,“ uvedl mykolog.

Zimní měsíce jsou podle Polčáka ideální třeba pro sběr penízovky sametonohé, rostoucí například na vrbách, které nevadí ani mráz do minus desíti stupňů, a pokud mrzne více, tak se houba jen scvrkne a přestane růst do doby, než zase mráz poleví. „Podobně jako třeba ucho Jidášovo,“ poznamenal mykolog.

„Penízovek jsem před pár dny přinesl přes půl košíku. Část jich manželka dala do polévky, usmažila a zbytek jsem usušil. Je to výborné dochucovadlo,“ podotkl Skála.

Jedlé houby lze podle něj najít nyní hlavně v listnatých porostech v lužních lesích či kolem rybníků, potoků a řek. Kromě penízovek a ucha Jidášova, které lze využít do salátů, polévek, omáček či houbových směsí, je to třeba kržatka zimní.

„Ta roste běžně i v parcích, kde je mulčovací kůra, ale lidi ji moc neznají. Ti, co ji sbírají, ji dávají hlavně do polévek,“ konstatoval Polčák s tím, že najít lze nyní na odumřelých kmenech listnatých stromů, třeba topolů, i hlívu ústřičnou, která má v kuchyni všestranné využití a prokázány byly i její léčivé účinky.

I v zimě by však měli ti, co vyrazí na houby, myslet na to, že by neměli sbírat houby, které neznají. Narazit totiž mohou třeba na sírově žlutou až cihlově oranžovou třepenitku svazčitou, která obsahuje podobné jedovaté látky jako muchomůrka zelená. Na rozdíl od jiných zimních hub roste nejčastěji na jehličnanech. „Já osobně jsem ji však již nějaký čas neviděl,“ dodal mykolog.