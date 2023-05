Houby nemusejí růst jen v lese. Můžete je pěstovat na zahradě, dokonce i doma

Pěstování hlívy ústřičné si oblíbili zkušení zahrádkáři i začátečníci. Možností, jak na to, je hned několik.

Substrát při pokojové teplotě proroste podhoubím. Poté stačí vystřihnout svrchní stranu obalu a do substrátu nastlat krycí zeminu. Ta od té doby musí být neustále vlhká. Až podhoubí proroste i krycí zeminou, celá kostka se přemístí na chladnější místo a přestává se zalévat. Zhruba za týden se objeví první drobné hlavičky žampionů.

Pěstovat můžete také na vlastním kompostu, k tomu si ale musíte obstarat koňský hnůj, který se následně musí upravit do zapářky. Tento postup se doporučuje zkušenějším pěstitelům.

Pokud nechcete houby pěstovat žádným výše uvedeným stylem, moderní možností jsou designová zařízení, která za vás dohlížejí na růst hub od začátku do konce.

Jde v podstatě o box s průhlednými stěnami, do nějž se vloží blok se substrátem a podhoubím konkrétního druhu hub. Pak už stačí jen stisknout knoflík na boku, dívat se a čekat.

Jak na to

Hřiby, lišky nebo třeba kozáky jde pěstovat i na zahradě, není to však jen tak. Pokud na zahradě nemáte stromy, s houbami se můžete rozloučit. Houby totiž žijí v symbióze s dřevinami – podhoubí uvolňuje z půdy důležité živiny a strom je společně s vodou nasává, na oplátku posílá organické látky – mnoho hub bez této výměny nedokáže existovat.

Pokud chcete zvýšit své šance, můžete si zakoupit i méně rozšířenou, profesionálně připravenou a testovanou sadbu hřibovitých hub, a to buď ve formě práškové směsi připravené z podhoubí či spor, nebo suspenze s živými zárodky několika druhů lesních hub.

Zeminu kolem stromů odhrabte až ke kořenům do hloubky 10–20 cm, v kruhu asi 1 až 2 metry kolem kmene stromu rozsypte nebo nalijte práškové směsi a suspenze. Půda by měla být vlhká. Houby lze vysazovat od jara do podzimu při teplotách nad 10 °C.