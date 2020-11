Houbami se denně otráví pět lidí

„Letošní úroda je skutečně extrémní. Stále rostou i letní druhy a jen tak to neskončí, pokud nepřijdou přízemní mrazíky. Důvody to má dva. V přírodě je dostatek vody, kromě zvýšené relativní vlhkosti je i příznivá teplota. Některé podzimy jsou suché a růst hub zastaví, ale nyní je deštivo a jsou mlhy,“ vysvětluje Klán.

„Některé jedovaté houby už masově nerostou, třeba muchomůrka zelená, ale velmi se teď daří muchomůrce červené. Pak také nastalo období, kdy zvláště mladí lidé chodí na lysohlávky. Jenomže v této době, kdy na houby chodí davy a často bez zkušeností, seberou z neznalosti prakticky cokoli a konzumují to jako lysohlávky. Lidé často také jedí houby z vlastní zahrady anebo okolí cest, které nikdy neviděli, ale teď tam jsou, tak si je připraví. Denně se v Česku v těchto dnech otráví nejméně pět lidí,“ upozorňuje mykolog.

„Potíže pacientů pramenily z toho, že řízky z bedel neobalili v trojobalu. Byl to snad i nějaký tip v televizních zprávách. A to je chyba. Neobalená bedla nasaje velké množství tuku, takže tito lidé zatížili v této době zdravotní systém tím, že si v podstatě dali panáka oleje. A to přece jen každý organismus nevydrží,“ dodává.