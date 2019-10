Hokejová aréna se Brnu přibližuje

„Kraj byl partnerem města při přípravě projektu. O výběru zhotovitele dokumentace na stavbu hokejové haly jsem se ale dozvěděl z médií. V poslední době nás město neinformuje a prezentuje tento projekt, jako by to byl pouze jeho projekt. Pokud tomu tak bude i nadále, pak nebudou moci počítat se spolufinancováním ze strany kraje,“ řekl po zasedání rady kraje hejtman Šimek.

Podle memoranda z roku 2017 podepsaného mezi městem, krajem a hokejovou Kometou o spolupráci při výstavbě haly by měl přispět částkou až 300 milionů korun.

Zpracováním potřebných materiálů už představitelé moravské metropole pověřili společnosti A PLUS a Arch. Design. Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) má aréna stát do pěti let, aby se město mohlo ucházet o pořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024.