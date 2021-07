Hnutí ANO se hádá kvůli krajským kandidátkám

Někteří politici to vnímají jako odvetu za vyšoupnutí šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka z krajské kandidátky. Ten bude nakonec usilovat o hlasy na Olomoucku. „Výbor postupuje vždy podle stanov,“ reagoval na výhrady premiér Andrej Babiš .

Lékař a krajský zastupitel Zdeněk Faltus podle svých slov reakci z Prahy očekával. „Beru to jako nepokrytou odplatu za to, že jsme si dovolili mít vlastní názor,“ řekl Právu Faltus. O připravovaných změnách s nimi prý nikdo z vedení nemluvil. Z rozhodnutí krajského směnu měl do voleb nastoupit jako dvojka, nakonec je ale až šestý.