Kandidátku ČSSD opustilo 14 lidí, nesouhlasí s dosazením Onderky

Kandidátní listinu ČSSD pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny na jihu Moravy v pondělí po jednání jihomoravské organizace opustilo 14 kandidátů, končí i volební manažer. Důvodem je to, že vedení strany dosadilo do čela kandidátky místopředsedu strany Romana Onderku místo Břetislava Štefana, pro něhož hlasovalo 85 procent členů jihomoravské organizace.