Hnízdění orlů se nepovedlo

„Vysvětlení je jediné a to, že partner orlice Toničky není ještě čtyřletý, tudíž není pohlavně vyzrálý. Snůška totiž nebyla oplozena. Tonička sice o snůšku pečovala, ale nepodařilo se,“ sdělil vedoucí bartošovické záchranné stanice pro volně žijící živočichy Petr Orel. Dodal, že orlice projevila výrazný mateřský pud, což je moc dobře.

Tonička drží se svým partnerem teritorium v Moravskoslezském kraji a ochránci přírody tak mají pravidelně informace z její vysílačky. Orlice byla vypuštěna do volné přírody v rámci projektu Návrat orla skalního do české přírody. V roce 2014 ji našli postřelenou, v těle měla 11 broků, odborníkům se ji podařilo zachránit. Do volné přírody se ale mohla znovu vrátit až v srpnu 2018.