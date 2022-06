Hlavy padají i v pražské TOP 09, odešli Fremr a Doležal

Doležal byl zmíněn ve spisu také pouze jednou, a to při hovoru z roku 2020 s lobbistou Pavlem Dovhomiljou, který je veden jako podezřelý. Doležalovi měl sdělit: „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“ Doležal jakoukoli vinu odmítl.