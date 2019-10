Hilšer: Kvůli Zemanovu zdravotnímu stavu nechci otevírat téma kandidatury, ale nevzdávám se

Pane senátore, v minulé prezidentské volbě jste byl jedním z prvních, který téměř dva roky před volbami oznámil kandidaturu. Zároveň jste v nich skončil na 5. místě s 8,8 procenta a nechal otevřenou možnost kandidatury do dalších voleb, které by měly být v roce 2023. Jak to vypadá, už jste se rozhodl?

Otázky se začínají čím dál tím víc množit a vlastně nevím, čím je to dáno. Řekl jsem, že kandidaturu nevylučuji, a o věci přemýšlím už jen z toho důvodu, že cítím odpovědnost k tomu, co jsem kandidaturou sledoval, i k tomu, za co jsem chtěl bojovat. Ty věci nepominuly. Zároveň je ale příliš brzy učinit definitivní rozhodnutí. Do voleb máme ještě něco přes tři roky. Pokud pocítím podporu, tak o tom budu přemýšlet.

Sháníte si aktivně podporu třeba u kolegů senátorů nebo v krajích?

Zatím to takto neřeším. Spíš vnímám, že mě lidé oslovují a různě se mě na to ptají. Tvrdí, že by bylo fajn, kdybych byl tím skutečným občanským kandidátem, za kterým nestojí žádné finanční skupiny. Jakousi podporu cítím.

Kdy se plánujete definitivně rozhodnout?

Mělo by to být zhruba třičtvrtě roku před volbou, aby mohl člověk rozvinout efektivní kampaň.

V minulých volbách jste svým výsledkem až překvapil. A mnozí vás označovali za černého koně těch dalších.