Heren ubývá, hazardu na webu je víc

Podle resortu klesl od roku 2017 počet hracích automatů o 62 procent z 53 554 na současných 20 269. Ještě více se za stejné období snížil počet heren, tedy provozoven technické hry, a to o 80 procent ze 4329 na 702 provozoven. Schillerová vychválila, že z ulic zmizely temné herny, nahradily je kavárny, kadeřnictví nebo provozy pro děti.

Tak zcela bez obláčků to ale není. Předseda spolku Občané proti hazardu Martin Svoboda upozornil, že v Česku je poprvé za dobu monitorování vývoje regulace hazardu více kasin než heren.

Podle něj je to tím, že mnoho heren, kterým hrozila v rámci zvyšování prahu dostupnosti likvidace, se přeměnilo na kasina. „Podnik se ve své úrovni provozování v takovém případě příliš nezměnil, podmínku provozování živých her ošvindloval umístěním tzv. kol štěstí a jako takové kvazi kasino mohl fungovat dál,“ řekl Právu Svoboda.

Nejvýznamnějším aktuálním trendem v oblasti hazardního hraní je podle ministerstva přesun do internetového prostředí, kde se do nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách v roce 2017 odehrávalo asi jen deset procent objemu her. V roce 2020 už byl tento poměr téměř vyrovnaný, když internetové provozování hazardního hraní činilo zhruba 45 procent.