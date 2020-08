„Potřebuji pomoct úplně se vším. Peníze od státu nestačí.” Hendikepovaní žádají o individuální přístup

Protože se jeho postižení řadí do kategorie IV. stupně zdravotně postižených, tedy do kategorie nejvyšší, kdy je úplně závislý na pomoci druhé osoby, dostává od státu příspěvek 19 200 korun měsíčně. Ten ale vystačí na zaplacení šesti hodin asistenta denně.

„Když bych to měl vyčíslit, péči potřebuji asi 16 hodin denně. Běžná suma, co platím za osobní asistenci, je zhruba okolo 25 000 korun. Šest tisíc si musím někde vydělat nebo získat pomocí fundraisingu,“ vysvětluje Neubert.

Na přeplatek si sedmatřicetiletý Neubert naštěstí dokáže většinou vydělat sám, pracuje totiž jako IT asistent a lektor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. „Mám štěstí, že mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mi pomáhají a díky kterým mohu pracovat, spousta lidí ale takové rodinné zázemí nemá,“ vysvětluje.

Jedna hodina osobní asistence vyjde lidi s postižením a jejich příbuzné na 110 až 130 korun za hodinu. Za šestnáctihodinovou každodenní péči, jakou potřebuje například Jakub Neubert, tak mohou zaplatit i 43 tisíc měsíčně. Asistenta na celých 16 hodin ale Kuba naštěstí platit nemusí, a to především díky své manželce Milli Neubert Janatkové, která mu ve volném čase pomáhá.

Ani Neubertovi nebližší však nejsou schopni obstarat osobní péči celou sami. „Úkony, které jsou fyzicky náročné, sama nezvládám. Například přesun do auta. Nebo když jsme neměli zvedák, jsem zvedala Kubu a ukládala ho do postele. Bylo to velmi náročné, měla jsem z toho zdravotní potíže,“ říká jeho manželka Milli Neubert Janatková.