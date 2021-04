Havlíček: Rosatom je ze hry. Na Dukovany si nesáhne ani jako subdodavatel

Kdy jste se dozvěděl o podílu příslušníků ruské tajné služby GRU na explozích ve Vrběticích?

Dozvěděl jsem se o tom pár desítek minut předtím, než to pan premiér Babiš s vicepre­miérem Hamáčkem řekli na tiskové konferenci.

Jak na vás ta informace zapůsobila?

Když se člověk takové věci dozví, je v určitém šoku. Logická otázka byla, proč se to dostalo na světlo až po sedmi letech, ale to na věci nic nemění. Beru to jako fakt a je třeba to zcela zásadním a nekompromisním způsobem odsoudit. Nemůžeme ani na minutu připustit, že bychom takové věci akceptovali. To není možné. Indicie jsou jasné a důkazy vypadají velmi věrohodně. Z naší strany musí přijít rázná a rychlá odpověď. Nemůže být uspěchaná v řádu hodin, ale musíme dát všechna fakta na stůl a pak jednat.

Je teď ještě vůbec možné, že by byl jeden ze zájemců o dostavbu jaderného bloku v Dukovanech, ruský Rosatom, osloven k bezpečnostní prověrce před zahájením tendru?

Nedovedu si představit, že by po těch posledních událostech byl Rosatom osloven v rámci bezpečnostního posouzení. Není co posuzovat. Během několika dní bude vyřazen z možnosti účasti v tendru, tedy i bezpečnostní prověrky. Ten, kdo není pozván do bezpečnostního posouzení a neprojde jím, nemůže jít do tendru.

Nikdo z oslovených uchazečů do toho nepůjde s dodavatelem od Rosatomu.

Nebude možná účast Rosatomu ani jako subdodavatele, který by jinému zájemci o dostavbu třeba prodal projekt jaderného ostrova?

To je prakticky vyloučené. Nikdo z oslovených uchazečů do toho nepůjde s dodavatelem od Rosatomu.

Bude teď příprava na tendr pokračovat?

V tendru se musí pokračovat. Jádro je pro nás dnes klíčový zdroj elektřiny a jako bezemisní zdroj nemá v požadovaném objemu alternativu. Obnovitelnými zdroji to nedoženeme a plyn je pouze přechodová záležitost. Bez jádra se neobejdeme.

Argumentem pro účast Rosatomu bylo i možné dosažení nižší ceny. Teď ale v soutěži zůstanou jen tři zájemci: francouzská EDF, severoamerický Westinghouse a jihokorejská KHNP. Bude ten tlak na cenu nyní možný?

Vždycky je lepší, když je v tendru více účastníků, o tom není nejmenších pochyb. I proto jsme chtěli, aby tam ti, kteří mají určité reference, a ti, kteří mají technologii, což Rosatom bezpochyby má, byli.

Tím pádem by se vytvořil tlak na cenu. Pochopitelně to má potom důsledek i do výkupní ceny elektřiny. Nicméně jsme vždycky říkali, že ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje po stránce technické a stránce ekonomické, ministerstvo vnitra dá pohled ze stránky geopolitické a že bezpečnostní složky musí dát finální razítko na to, jestli někdo do tendru bude přizván nebo ne. S tím se počítalo a počítá, a nedovedu si představit, že by bezpečnostní složky daly nyní jiné stanovisko než negativní.

Jak tedy cenu snížit? Je možné třeba zastropování nabízené ceny projektu?

I to je cesta, budeme muset změnit taktiku v jednání s ostatními uchazeči. Neměli jsme žádného favorita, nikomu se tendr nepsal na míru, zadávací dokumentace je připravena velmi dobře a každý z uchazečů má stejné šance. Od počátku šlo o to, že musíme zabezpečit maximálně férovou soutěž s tlakem na cenu.

Takže se pojede podle harmonogramu?