Havlíček: Přetížení už nebude, systém vyladíme

Spustily se registrace k očkování, ale hned v úvodu systém zkolaboval. Pak se sice vzpamatoval, ale spoustu seniorů a jejich blízkých to hodně zklamalo.

Je to jeden z největších projektů, který se tady historicky uskutečňuje. Nenastalo nic zásadního, pouze několik minut byla nižší propustnost SMS, během chvíle bylo vše v pořádku, a to po celý den. Toto nastává i jinde, je to extrémní nápor.

Nedalo se na ten nápor připravit?

Na takhle silný nápor se připravit nedá, protože to tady nikdy předtím nebylo. Očkování je možná vůbec největší projekt v historii Česka. Je v tom logistika, informační systém, technologie, marketing a další.

Vzpomeňte si na začátek prosince, kdy jsme spouštěli elektronickou dálniční známku. V prvních hodinách jsme to rovněž vychytávali v ostrém provozu, dokonce jsme to na pár hodin raději vypnuli.

Vzpomínáte, kolik kolem toho bylo emocí? Kdekdo nás kritizoval a užíval si to, každý byl odborník, byť sám nikdy nic neukázal. Během pár hodin bylo vše v pořádku, od té doby to jede jako hodinky a řidiči pohodlně nakupují. Stejné to bude s tímto systémem.

Vy už jste očkován nebo máte termín?

Ne. Nejsem očkován, půjdu potom mezi běžnými žadateli, nebudu v žádné upřednostněné kategorii. Kritéria jsou jasná. I pro skupinu prvních potřebných pacientů, kterých jsou statisíce, bude vakcína v následujících týdnech, a jde o to, aby se to v čase dobře rozložilo s ohledem na to, jak bude vakcína do republiky přicházet.

Premiér Babiš si ve čtvrtek stěžoval na pomalý průběh vakcinace. To jsou podle vás jen prvotní potíže?

Jsme v situaci, kdy si systém sedá, co se týče komunikace, logistiky a tak dále. Každý den se vylepšuje a docházíme k tomu, jak to dělat lépe. Během pár dní nebo týdnů vychytáme úplně vše. Může dojít k tomu, že se něco bude dělat jinak, například v komunikaci s kraji nebo s jejich pravomocemi.

Hledáme optimální model, a to naštěstí v době, kdy ještě není tak velké množství vakcín a kdy se to odchytat dá. Systém bude připraven na největší nápor, tedy až bude vakcín dostatek a my budeme muset zabezpečit rychlé očkování prostřednictvím všech kanálů, které Česká republika bude mít.

Jenomže on včera pre­miér otočil, když zpochybnil původní plán spustit od 1. února rezervace i pro zbylé lidi, protože se do čtvrtletí beztak nestihnou proočkovat přednostní skupiny. Tak to asi není jen otázka vyladění systému. Nebo ne?

To jsou dvě různé věci. Pojmem vyladění myslím to, že bude perfektně nastavena logistika. Druhá věc je, jak rychle budou chodit vakcíny od výrobců ve vazbě na distribuční systém EU.

Epidemická situace se v posledních dnech zlepšuje, systém PES od čtvrtka ukazuje na čtvrtý stupeň. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to ještě příští týden na uvolnění není, protože zůstanou přetížené nemocnice. Pokud ale vydrží zlepšující se situace, budete navrhovat zmírnění opatření?

Ano. PES sice není jediným, ale je dost zásadním rozhodovacím kritériem. V posledních dnech a týdnech jsme s ministerstvem zdravotnictví velmi detailně ladili parametry modifikovaného PSA.

Pokud nový index rizika ukáže po dobu sedmi a více dnů, že se potvrdil klesající trend, tak budeme chtít, abychom do čtvrtého stupně přešli. Pro maloobchod a služby je to zásadní krok a myslím, že teď je to připraveno velmi dobře, o něco lépe než na podzim.

Kdy by se tedy mohlo do čtyřky přejít a začít uvolňovat?

Záleží na tom, jak se bude vyvíjet dále index rizika. Minimální doba na přechod je sedm dní v dané úrovni. Lze ale předpokládat, že to bude o pár dní později, musí se prokázat, že to je stabilní. Rozhodně nechceme po pár dnech opět zavírat.

Ve čtvrtek jste při jednání se zástupci hotelů a restaurací řekl, že by se lidé mohli ubytovávat v hotelech po negativním antigenním testu. Týkalo by se to i vstupu do restaurací?

Můj názor je, že by se to v restauracích zavádět nemělo, protože je to nekontrolovatelné. Naopak bych to po překlenovací dobu, než se proočkujeme, zavedl do volnočasových aktivit, jako jsou kultura, sport nebo ubytování v hotelích, protože tam je šance to zkontrolovat.

Jestliže půjdu do divadla, někdo musí zkontrolovat lístek. Dovedu si představit, že k tomu lístku ještě ukážu negativní antigenní test. Stejně tak si to dovedu představit v kině nebo na recepci v hotelu. Když si jdu sednout do restaurace, nikdo se tam ničím neprokazuje, lidé se tam točí ve velkém a neumím si představit, jak by to probíhalo.

Testů se ale dělá čím dál méně, lidé chodí poměrně málo. A občas jsem i zaslechl stesky, jak je systém liknavý, že lidé dostávají rezervaci až za několik dnů, a tak shánějí jiné místo daleko od domova.

Uvidíme, jaký bude zájem lidí jít za zábavou a sportem nebo jet na víkend do penzionu a využít testů. I před Vánoci, kdy nápor byl větší, se to zvládalo. A svým způsobem tím chceme taky přirozeným způsobem vzbudit zájem o testování.

Je naší povinností množství testů navyšovat. Myslím, že si to uvědomují i kraje, města a obce. Jestliže se tam svým způsobem alespoň částečně rozjede sportovní a kulturní život a volnočasové vyžití, tak je zájmem obce, aby měla dostatek kapacit pro testování. To se logisticky zvládnout dá a ve městech se tím na příští měsíce umožní alespoň elementární život. To bude mít i velký vliv na psychiku obyvatel. Frustrace z nemožnosti se řádně hýbat a navštěvovat kulturu a sport je velká, a my musíme ten ventil postupně uvolňovat.

Byly by negativní testy podmínkou také pro vstup do lyžařských středisek?

Zatím to nemáme nastaveno tak, že by to byla propustka pro lyžování. Myslím, že se to dá řešit elegantněji, a to rakouským modelem. Dovedu si představit, že když někdo přijede do lyžařského střediska a bude se chtít na víkend ubytovat, tak předloží antigenní test. Předpokládám, že ve větších střediscích budou možnosti nechat se bez problému testovat.

Pro lyžování to ale není nezbytně nutné. Postačí, když se budou dodržovat rozestupy, a hlavně se lidé budou chránit respirátorem FFP2. To je rakouský požadavek, dodržuje se to, respirátory se dají bez problémů pořídit i pod sjezdovkami.

Když se bude dodržovat systém kontroly front, tak si myslím, že to stačí. Na lyžích jsou lidé do značné míry už tak izolovaní, lyže samy o sobě umožňují distanc od ostatních.

Teď ještě otevřít ta střediska…

Pokud se zlepší epidemiologická situace, byl bych pro. Pokud budeme ve stupni číslo 4, jsem toho názoru, že by se měla pustit i střediska. Když zavřu restauraci nebo maloobchod, tak tam nikdo nejde a sníží se mobilita a pravděpodobnost šíření infekce.