Havlíček: Pokud se prokáže něco špatného, měl by Arenberger skončit

Server Seznam Zprávy v minulých dnech uvedl, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a že v jedné z jeho budov sídlí archiv vinohradské nemocnice, kterou Arenberger vedl a do jejíhož čela by se měl po konci ministerské kariéry vrátit.

„Pro mě osobně by to (nutný konec ministra) bylo tehdy, kdyby se prokázalo, že měla vinohradská nemocnice dostatek prostoru a nemusela si nic pronajímat. Za B, kdyby se prokázalo, že cena, která byla v nájemním vztahu, nebyla cenou obvyklou. A za C, kdyby se prokázalo, že to nebylo řádně vysoutěženo,“ doplnil Havlíček.