Havlíček: O otevření se na vládě ani nehlasovalo

Pane ministře, jak vypadala debata a hlasování na vládě? Nejen z ČSSD dávali předem najevo, že otevírání obchodů teď nepodpoří.

O otevření obchodů jsme nehlasovali, měli jsme k tomu debatu. Říkal jsem, že do značné míry to budu navrhovat, pokud s tím bude ministr zdravotnictví Jan Blatný souhlasit. A od minulého víkendu jsem s ním denně celou situaci řešil až do včerejšího večera. Na vládě ministr Blatný shrnul pandemické výsledky za celý týden, a nakonec znovuotevření nedoporučil.

Já jsem pak představil schéma, vědom si pandemické situace, a stál jsem si za svým, že s do­otevřením obchodů by se mobilita lidí zvedla pouze o pět procent, a současně jsem prezentoval výzkumy, které máme čerstvě v rukou. Ty dokazují, že provozovny tohoto typu nejsou nijak toxické a nedochází v nich ke zvýšenému přenosu infekce. Hlavní dva argumenty, tedy mobilita a přenos, jsou naprosto minimalizované. Ale chápu, že je tady i argument o kapacitním vytížení nemocnic.

Říkáte, že budete otevření obchodů znovu navrhovat za týden. Nechcete počkat na to, jak se budou vyvíjet epidemické ukazatele?

Téma otevřu a na základě epidemiologických výsledků se budu snažit hledat další řešení a další kroky. Platí totiž, že obchody už v tom nehrají tak významnou roli a že bychom měli začít vytvářet paralelní režim, kdy se budeme snažit pozvolna vracet do nějakého normálu výměnou za to, že se budou dodržovat pravidla.

Ze svazu obchodu i mediálních kruhů zaznělo, že byste neměl o možném otevírání mluvit dopředu, když k tomu nemáte zajištěnou podporu ve vládě…

Pan Prouza (Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – pozn. redakce) se dnes už staví do role opoziční strany a ztrácí soudnost. Velmi dobře ví, že jsme to projednávali celý víkend s hejtmany a že jsme od nich dostali výzvu a k ní jsme se postavili tak, že jsem v pondělí začal okamžitě jednat se šéfem Aso­ciace krajů ČR Martinem Kubou. Výsledky jednání jsme museli zveřejnit. Přece nebudeme jednat za zavřenými dveřmi.

Asociacím a svazům jsme to řekli, to je přece normální. Kdybychom jim to neřekli, tak nám vyčtou, že něco děláme pod pokličkou a říkáme jim to na poslední chvíli. Jednoznačně si stojím za tím, že bylo správné, že jsme to veřejně prezentovali.

Řekli jsme, že dám návrh na otevření obchodů, s tím, že celé pondělí a úterý jsem to projednával s řadou aktérů, ať už z koalice, tak i opozice a s hejtmany. Všichni se shodli na tom, že za konstelace, která v pondělí a úterý byla, by se to otevřít dalo. Ministr Blatný, který je pro mě naprosto směrodatný, to takto odsouhlasil. Ale řekli jsme, že se nesmí pandemická situace zhoršovat. Realitou je, že se bohužel zhoršila.

Ministerstvo zdravotnictví nařídí na exponovaných místech respirátory FFP2 anebo dvě chirurgické roušky. Platit to má v MHD či supermarketech. Řešili jste kontrolu? Protože nemálo lidí roušky v tramvajích, vlacích i prodejnách prostě nenosí.