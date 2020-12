Havlíček: Déle zavřené už to držet nešlo

Obchody, služby znovu otevřely, jenomže čísla k nákaze neklesají, a to vlastně s dvoutýdenním zpožděním ukazují stav ještě před rozvolněním. Neobáváte se dalšího zhoršení situace?

Samozřejmě obavu z toho máme, bylo by nezodpovědné, kdybychom ji neměli. Vidíme, že situace se zlepšila, o tom není nejmenších pochyb, jsme na úrovni číslo 3 protiepidemického systému PES, na druhou stranu se to nelepší tak rychle, jak jsme všichni předpokládali.

Podstatné je ale to, že jsme se drželi schématu PES. Když se podíváme do okolních zemí, tak Polsko, ačkoli je na tom pandemicky hůře než my, otevřelo minulý víkend. Slovensko otevřelo také, Rakousko otevírá v následujících dnech, Německo má otevřeno. Nemůžeme ekonomiku držet zavřenou donekonečna. V obchodech platí poměrně striktní pravidla. Ve čtvrtek jsem navštívil některá obchodní centra, restaurace a musím říct, že se provozovatelé i zákazníci opravdu snaží a pravidla dodržují. Byli bychom ale daleko klidnější, kdybychom viděli, že trajektorie poklesu pokračuje, zatím to ale stagnuje.

V Rakousku a Německu ale zůstanou restaurace zavřené až do začátku ledna...

V Německu si restaurace zatím drží, my jsme je udělali v poměrně přísném režimu. Není to o tom, že by se tam popíjelo, shromažďovalo větší množství lidí, mohou být maximálně čtyři lidi u stolu a restaurace může být naplněna z poloviny své kapacity. Ta pravidla jsou přísnější a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Vidíme příběhy desetitisíců živnostníků, rodinných firem, kteří budovali dvacet třicet let a jsou prakticky před krachem. Nejsou v situaci, že to ještě chvíli ustojí.

Je to nesmírně náročné rozhodování. Na jednu stranu vidíme, že se z toho potřebujeme dostat, a stále z toho nejsme venku, na druhou stranu vidíme příběhy desetitisíců živnostníků, rodinných firem, kteří budovali dvacet třicet let a jsou prakticky před krachem. Nejsou v situaci, že to ještě chvíli ustojí. Jsou v situaci, že každý další týden, kdy by měli mít zavřeno, pro ně znamená ztrátu i střechy nad hlavou, nesplacené úvěry a lidské tragédie. Musíme to vidět ze všech úhlů pohledu. Teď jde o jedinou věc: abychom ta pravidla dodržovali.

Máme otevřené restaurace jako jedna z mála zemí, neobáváte se toho, že přijedou za zábavou davy cizinců?

Není tak jednoduché cestovat, museli by mít testy a ten režim je nastavený právě proto tak, že se dovnitř nevejde tolik lidí. Jestli tam sedí zákazník ze země A, anebo B, to už je pak jedno. Podstatné je to, že do restaurace už se nevejde víc lidí, než kolik jsme naordinovali. Nemůže sedět u stolu deset lidí. Dnes je to o tom, jít do restaurace, dát si oběd, jedno pivo a odejít, není to na dlouhé vysedávání.

Pokud by se situace zhoršovala, hrozí, že ještě před Vánoci budou muset obchody a restaurace zase zavřít?

Člověk si dnes musí představovat všechno. Jsme v době, která tady s ohledem na pandemii nebyla sto let. Od druhé světové války si prakticky nikdo nedovolil zavřít ekonomiku, kulturu, sport. Budeme muset reagovat, pokud by v zimě měla přijít třetí vlna, tak jako jsme reagovali na jaře a na podzim. Teď děláme všechno pro to, aby nepřišla. I přes kritiku, která se na nás snášela a snáší, musíme rozhodovat věcně.

Jsem přesvědčen, že na podzim jsme zatáhli za ruční brzdu včas, protože díky tomu jsme křivku zlomili a nemocnice nápor vydržely. Byly země, které to nezvládly. Nepopírám, že to bylo na hraně, ale podařilo se to. Teď máme fungující chytrou karanténu, chceme testovat. Máme před sebou vlnu testování jak pro učitele, tak pro další obyvatele antigenními testy zdarma.

Chceme motivovat firmy, aby antigenními testy testovaly zaměstnance. Jsme dnes dál, než jsme byli na jaře i na podzim. Pokud budeme pravidla dodržovat, je šance, že se ve třetím stupni udržíme. Pokud ne, pokud to budou všichni bagatelizovat a dělat si z toho legraci, pak hrozí to, že se dostaneme opět do kategorie číslo čtyři.

Skiareály zasněžují sjezdovky, ale i s lyžaři čekají, kdy a jak budou moci spustit provoz. Po obrátkách z tohoto týdne padlo včera datum 18. prosince. Ale jaké budou podmínky?

Budeme to pravděpodobně definitivně řešit v pondělí. Máme manuál takzvaného režimu v lyžařských areálech s ohledem na samotné areály, půjčovny, lyžařské a snowboardové školy, povinnosti ochranných prostředků na lanovkách, dezinfekční program, různé typy prodejů od permanentek po pokrmy. Je to dokonale připravený manuál, hodně jsme se inspirovali v Rakousku.

Celá diskuse o systému PES je o tom, že to není stoprocentně spravedlivé pro všechny.

Teď jde o to, shodnout se na tom, že ten manuál je takto akceptovatelný. Tím, že jsme ho dělali s hygienou, si myslím, že ve finále souhlas od ministra zdravotnictví Jana Blatného získáme.

Znamenalo by to, stejně jako v rakouském modelu, opětovné uzavření restaurací, bister a ubytování v horských střediscích?

To nemůžeme říct, o tom bude pondělní diskuse. Máme různé varianty.

Čím je vlastně lyžování zdravotně rizikovější než návštěva obchodních center, která už otevřela?

Celá diskuse o systému PES je o tom, že to není stoprocentně spravedlivé pro všechny. Stejně tak mohou dnes argumentovat třeba kina, další sportovní aktivity, divadla a podobně. Od zavedení systému PES říkáme jednu věc, a to, že nemůžeme pustit všechno stoprocentně.

Nemůžeme říct, že možnost nakažení v této oblasti je stejná jako v jiné, tak ji pustíme taky, to bychom pak pustili všechno až na absolutní výjimky. Jsme v situaci, kdy stále musíme usměrňovat mobilitu lidí. Šli jsme po absolutních prioritách a těmi bylo školství, obchody a služby. Postupně přidáváme další.

Co se týká lyžařských areálů, nepodceňujme to. Já jsem pro otevření, chceme zdravotníky přesvědčit. Ale není to jen o lanovce, o frontě, o přidružených službách. Každý ví, jak vypadá kantýna nebo občerstvení pod lanovkou, jak je tam vydýcháno, jak jsou lidé nalepení na sobě.

Posuňme se k dalšímu tématu. Ve středu jste dostal policejní ochranku, z jakého důvodu?

Ochranka nebyla na moje vyžádání, byla mi přidělena na základě jasných a jednoznačných indicií, že hrozí určité nebezpečí. Bylo to podložené. Vyplývá to univerzálně z mé činnosti v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací.

Je třeba říct, že jsme poměrně nekompromisní a jakékoli vlivové skupiny se snažíme odřezávat, v tom jsme učinili jak na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak na ministerstvu dopravy velký kus práce ve smyslu tom, že ti, kteří byli zvyklí se tam pohybovat jako ryby ve vodě a získávali zajímavé zakázky, je dnes prostě nemají.

Pochopitelně jsem docela snadným terčem pro celou řadu spekulantů a zájmových skupin, počínaje soláry přes oblasti plynu až po zadávání dopravních staveb nebo aktivity spojené s telekomunikacemi. Zatím mám ochranku na neurčitou dobu a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

Také jste na dopravě tento týden spustili e-shop na elektronickou dálniční známku. První den to dost drhlo, teď už to běží hladce?

Máme radost, funguje to dobře. Systém je bezpečný, rychlý, moderní a mám dobrý pocit z toho, že to, co jsme odpracovali za deset měsíců, přineslo takový výsledek. Ušetřili jsme státu 500 milionů korun.

Ten první den mě mrzí. Kolem šesté hodiny ranní jsme měli obavu, že je systém napaden, protože za sekundu tam bylo asi dva tisíce kliknutí, tak jsme to raději vypnuli. Přes den se vše zkontrolovalo, byla to pravděpodobně technická chyba, napravilo se to a ještě ten den se to spustilo.

Samozřejmě mě to štve, protože jsme za to byli napadáni, i když nikdo o nic nepřišel. Udělali jsme to s třicetidenním předstihem a je škoda, že jsme namazali na smeč všem nulám, které nikdy nic nevytvořily a pouze kritizují.

Tlačil jsem na to, aby se to toho 1. prosince spustilo. Kdybychom ještě jeden dva dny počkali, tak to mohlo být úplně ideální. Ale důležitější je, že to funguje. Kritiku snesu. Svým způsobem čím více opozice kritizuje, tím je to větší potvrzení toho, že to neděláme úplně špatně.