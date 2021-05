Havlíček: Dalšímu zavírání se chceme už vyhnout

Pane ministře, s pondělkem se otevírají v celé republice tělové služby – kadeřnictví, salony krásy a podobně. Vznikly zmatky okolo toho, jakými testy se lze vykazovat. Nakonec jste připustili samotesty. Můžu si tedy také koupit test v supermarketu a před odchodem k holiči se otestovat doma a pak se tím prokázat?

Ne. Samotesty můžete využít buď v práci, to znamená, že dostanete potvrzení z práce ve firmě nebo na úřadu, anebo ze školy, že jste test absolvoval.

Případně si ho můžete udělat na místě u dotyčného, například kadeř­níka.

Některé kadeřnice avizovaly, že jim postačí čestné prohlášení klienta. Bojí se narušení důvěry u lidí. Stačí prohlášení?

Prohlášení nestačí, musí být nějaké potvrzení toho, že test byl skutečně absolvován. To znamená buď od zaměstnavatele, nebo si ho mohu udělat na místě.

Nevidím v tom žádný zásadní problém, jede se to všude v Evropě, prakticky ve všech zemích, kde se tyto služby dělají, se to musí prokázat nějakým testem. Hledáme způsob, aby to bylo maximálně rychlé, ale zároveň alespoň trochu průkazné.

Testy z práce budou platit jen pro daný den?

Budou platit 72 hodin, myšleno ty samotesty z práce s potvrzením. Budou tedy platit stejně jako antigenní testy z odběrných míst, u nichž asistují zdravotníci.

Poskytovatelé mají rovněž povinnost vést si záznamy o zákaznících. Poukazují ale na to, že to je narušení ochrany dat podle GDPR. Jak to bude, stačí jméno a telefon?

Přesně tak, stačí jméno a telefonní číslo. To si stejně každý vede. Když má objednávku, že mu přijde paní Nováková, má na ni telefon. Teď to není nic jiného. Jde o to, že kdyby se dotyčný dostal do situace, že byl pozitivní, tak aby to šlo nahlásit a mohly se případně vytrasovat kontakty. Je to standardní krok, který se dělá prakticky ve všech evropských zemích.

Za týden v pondělí se mají otevřít i obchody. Platí to stále? Původně jste mluvili o podmínce incidence maximálně sta nově nakažených na sto tisíc obyvatel za týden, ale pak jste tu podmínku zrušili.

Ano. Podobně jako jsme dali fixní datum u kadeřníků a masérů, tak jsme to nastavili i u obchodu. Vždy jsme u všeho říkali, že incidence je orientační. Byla diskuse, zda obchod nepustit už 3. května, protože čísla klesají a blíží se té hranici.

Pořád ale jsme na úrovni kolem 120, 130, tedy dost nad stovku, a tak jsme se s epidemiology dohodli, že to posuneme ještě o týden. Na druhou stranu obchodníci musí mít nějakou míru jistoty, musí se předzásobit, domluvit se zaměstnanci, tak jsme to dali fixně na 10. května. Současně s tím otevřou i služby jako řemesla.

Jaký bude režim v obchodech? Bude to někdo kontrolovat? Ze supermarketů mám pocit, že to často nikdo nehlídá. Košíky se nedezinfikují, obíhají z ruky do ruky, lidé se shlukují…

Je to špatně, pokud se to někde nekontroluje. Ale neházel bych je do jednoho pytle, jsou supermarkety a další obchody, kde to hlídají dobře a kde to nehlídají dobře. Pravidla budou pro všechny, bude se to kontrolovat samozřejmě namátkově. Protože nejsou síly na to zkontrolovat desetitisíce obchodů a současně kontrolovat dodržování pravidel na všech sportovištích a podobně.

Je to do značné míry o odpovědnosti provozovatelů, všichni hrajeme o to, abychom se z pandemie dostali.

Máme dobře nakročeno, na rozdíl od jiných evropských zemí nám čísla začínají razantně klesat a díky testování, očkování a dodržování pravidel to vypadá, že to začínáme mít pod kontrolou. Když si to zkazíme, tak budeme zase zavírat.

Profesní sdružení volají po tom, aby se otevíralo hned – v obchodech, ale i v restauracích a tak dál. Termín 17. května pro předzahrádky hospod je daný? A nešlo by skutečně otevírat podle toho, kde je lidí méně? Psala nám třeba čtenářka, trenérka fitness, která vždy cvičí jen s jedním klientem. Proč nemůže otevřít hned?

My to chápeme, ale nemůžeme se řídit přáním všech sdružení, těch je třeba stovka. Kdybychom se řídili jejich přáními, tak vše otevřeme v jeden den, protože každý řekne, že v jeho provozovně je to šíření méně toxické. Ale tak to není. Buď

se budeme řídit epidemiology a postupovat krok za krokem, nebo přihlédneme k přání zákazníků a podnikatelů a budeme mít opět problém.

Co se týče dalších vln – bazénů, divadel atd., směřuje to k tomu, aby vše mohlo otevřít během května a června.

Je pravda, že třeba restaurace a fitness centra ze všech studií včetně mezinárodních vycházejí jako více nebezpečné s ohledem na šíření infekce, takže nemůžou jít v těch prvních kolech. Navíc se na to nemůžeme dívat jen z úhlu pohledu šíření infekce na té provozovně, ale obecně i z pohledu zvyšování pohybu lidí. Nám se povedlo čísla srazit dolů díky tomu, že se mobilita snížila o 50 procent.

Chceme to navyšovat postupně, ne skokově, tedy množství lidí v ulicích, ve městech dávkovat postupně. Nejprve jsme chtěli dát přednost základním službám, kde je to na pomezí kosmetiky a ochrany zdraví jako třeba pedikúra, masáže i kadeřnictví, byť tam je to, pravda, více o estetice.

Ale fanoušci fotbalové ligy dostali taky přednost. Vláda o tom vůbec nerozhodovala? Premiér Babiš i ministr zdravotnictví Arenberger řekl, že to bylo na rozhodnutí hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Kdybych si třeba jako provozovatel sítě posiloven připravil takový testovací projekt, tak mi ho hygienička povolí a vy to řešit nebudete?

Tam se pouze udělala určitá výjimka v rámci společenských aktivit, podle našeho názoru to nebylo úplně nejšťastnější. Hygiena vyšla vstříc fotbalovým fanouškům. Nicméně je to pouze deset procent lidí na zápas, zatímco kdybychom pustili nějaký segment podnikání, tak jde o desetitisíce, statisíce lidí z pohledu zvyšování mobility.

Vím, že psychologicky to nevypadá moc dobře, že se toto povolilo. Vychází to z toho, že hlavní hygienička se snaží rozvolňování dělat trochu spravedlivě, to znamená, aby to nebyly jen školy, které mají přednost, jen obchody, ale aby tam byly i volnočasové aktivity.

Naznačil jste, že u dalších balíčků také nemusíte rozvolňovat striktně podle čísel incidence, podobně jako jste to udělali u maloob­chodu…

Je jasně napsáno, že incidence je orientační ukazatel. Důležité je, aby ostatní ukazatele rovněž měly klesající tendenci, a když se to tomu bude blížit, můžeme to udělat podobně jako u obchodu. Ale musí to být jasný trend a musí to být velmi blízko.

Pokud by se udržel současný trend poklesu incidence, tak by rozvolňování teo­reticky mohlo jít po týdnu. Takže by mohly 17. května otevírat zahrádky, hotely a 24. května bazény…

Uvidíme, jak to bude. Máme datum a současně podmínku incidence. Když se jí budeme blížit, tak věřím, že se to podaří. U hotelů jednáme s asociací, že by obsazenost mohla být větší než na 25 procent kapacity, s podmínkou negativních testů u hostů.

Co se týče dalších vln – bazénů, divadel atd., směřuje to k tomu, aby vše mohlo otevřít během května a června. Někde může být týden, čtrnáct dní posun, záleží, jak rychle se bude klesat k 75 a hlavně těm 50 (nově nakažených na 100 tisíc týdně – pozn. red.), to je už poměrně náročné.

Nemůže se stát, že se nákaza zase rozšíří a budete opět šlapat na brzdu?