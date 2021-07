Hasiči dokončují demolice po tornádu, pak z Moravy odjedou

„V terénu zůstává 150 vojáků, fungují pod starosty. Hasiče čeká asi pět až šest demolic, ty by měli zvládnout do konce týdne,“ potvrdil po jednání krizového štábu hejtman Jan Grolich ( KDU-ČSL ).

Dobrou zprávou je, že na plyn už jsou připojené téměř všechny zasažené domácnosti. „Zbývá přes 80 odpojených rodin v Hruškách. Nový plynovod už je tam vybudovaný, aktuálně probíhají tlakové zkoušky a nejpozději od příštího týdne se budou napojovat i tyto poslední domácnosti. Co se elektřiny týče, v Lužicích se dělá posledních 20 přípojek. Hrušky by měly být hotovy ve středu nebo ve čtvrtek, a pak se všichni vrhnou do Mikulčic a Moravské Nové Vsi, aby to bylo co nejdřív,“ popsal Grolich.