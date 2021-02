Hamáček vyjmenoval dramatické dopady toho, že vláda nedojednala delší nouzový stav

„Konec nouzového stavu a s ním spojených některých plošných opatření znamená nárůst rizikových kontaktů o cca. 30%, nárůst reprod. čísla k 1,4 a vyčerpání kapacit JIP do 20 dnů,“ napsal ministr na Twitter.

S koncem nouzového stavu tak přestanou platit opatření vyhlášená na základě krizového zákona. Znamenat to zřejmě bude otevření obchodů a služeb. Skončí také zákaz vycházení a zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

O dalším postupu by měla rozhodnout v pátek odpoledne vláda. Možností má několik. Například by mohla některá opatření proti šíření koronaviru převést pod zákon o ochraně veřejného zdraví.

Nadále by naopak mohly být zavřené školy, což ostatně potvrdil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). Zůstala by povinnost také nošení roušek a platilo by omezení návštěv v zdravotnických a sociálních zařízeních.