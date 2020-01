Hamáček: Taktiku na gang zlodějů neprozradím. Ani starostové nevědí, kolik jsme nasadili policistů

„Snažím se věci nekomentovat tak, abych prozrazoval taktiku policie, protože ta v této fázi dělá maximum pro to, aby tu skupinu dopadla. Mohu potvrdit, že došlo k pasivnímu navýšení hlídkové činnosti policie v regionu Praha – východ. Je tam násobně více hlídek, než je standardní stav,” řekl Novinkám ministr vnitra Jan Hamáček.

Žádné další dílčí podrobnosti kolem vyšetřování ale komentovat nechtěl. Došlo by tím podle nějak narušení práce policie. „Odmítám prozrazovat někomu taktiku, jak ho chceme chytit. Chci občany ujistit, že je tam nasazeno násobně víc policistů a veškerá dostupná technika. Předpokládám, že ani starostové přesně nevědí, kolik policistů bylo nasazeno,” dodal Hamáček.

Hamáček o podstavu ví. Týká se podle něj celého Středočeského kraje i Prahy a je třeba najít systémové řešení. „O podstavu víme, řešíme to, ale je to o podstatě věci a řádění gangu je věc, kterou musíme řešit bez ohledu na systém. To řešíme ad hoc nasazením policistů z jiných územních odborů, abychom tu bandu dopadli,” doplnil ministr vnitra. Řešením jsou podle něj náborové akce a vyšší finanční odměna.