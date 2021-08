Hamáček: Pomáhat musíme v okolí Afghánistánu

Česko zvládlo tři evakuační lety z Afghánistánu. Nechystá se pomoc i pro další ohrožené skupiny obyvatel, které nebyly českými spolupracovníky, jak k tomu vyzývají třeba nevládní organizace? Nechystá se změna české migrační politiky?

O situaci jsme diskutovali i na radě ministrů vnitra EU a shodli jsme se na tom, že je potřeba hlavní úsilí směřovat do okolních zemí, které už částečně nesou zátěž dlouholetého konfliktu. Řešení by se mělo primárně soustředit do nejbližšího okolí Afghánistánu, ne do Evropy.

Je ČR připravena na uprchlíky z Afghánistánu, kteří se sem nedostanou evakuačními speciály a dorazí třeba až později?

V případě, že půjde o klasickou migraci, připraveni jsme, protože to řešíme každý den. A budeme postupovat podle zákona. To znamená, že budeme zjišťovat identitu člověka, kudy se dostal na území EU.

Sledujete už v tuto chvíli migrační trasy? Už je třeba viditelný pohyb uprchlíků směrem do Evropy?

Zatím k žádnému dramatickému nárůstu nedochází. Je to dáno tím, že celá řada států přijímá mimořádná opatření, například Írán nebo Turecko zcela uzavírají hranice. To může být také faktor, ale zatím nemáme žádná čísla, že by docházelo k nárůstu.

Máte alespoň nějaký hrubý odhad, kolik afghánských spolupracovníků by chtělo v ČR zůstat?

Je to všechno velmi čerstvé. Ti lidé zažili obrovský stres a obrovské tlaky, je potřeba nechat jim prostor, aby si odpočinuli, aby si zvykli na to, že jsou z nebezpečí, a aby se rozhodli. Jakmile to bude možné, tak začnou probíhat pohovory.

To se stane až po deseti dnech v karanténě?

Ano.

Mají evakuovaní lidé dostatek dokumentů a důkazů, které jsou potřeba, aby případně získali azyl, když prchali na letiště mnohdy na poslední chvíli?

Pokud vím, tak zrovna z hlediska dokumentů tam žádné problémy nebyly. Koordinovala to ministerstva zahraničí a obrany a nebyl jsem informován, že by byla nějaká komplikace.