Hamáček pohořel. Sněmovnou prošel Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy

„Je to návrh, kde jsme se jako vládní koalice nedohodli. Babišův návrh ale směřuje k tomu, že bude klesat kvalita veřejných služeb. Nemůžeme mít německé služby a rumunské daně,“ uvedl k premiérově návrhu šéf sociálních demokratů Hamáček.

ON-LINE: Sněmovna řeší snížení daní. To už je můžete zrušit, vytkl Hamáček Schillerové

Šéf poslanců TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek zase varoval, že na takový propad veřejných příjmů bude mít široké důsledky. „Bude to znamenat, že si každý rok budeme muset půjčit na finančních trzích o 70 miliard až 80 miliard korun více, že se výrazně zhorší šance na udržitelnost penzijního a zdravotního systému a neprodleně se budou škrtat investice v každé obci, v každém kraji. To, co teď schválíte, znamená 8% poklesu daňových příjmů,” dodal Kalousek.