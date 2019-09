Hamáček o Čapím hnízdě: Musíme respektovat jakýkoli verdikt justice

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Co vy na to?

Mohu říci jen to, že rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení jsme povinni respektovat, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. To je základ důvěry v právní stát.

Rozhodnutí může ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Co by to způsobilo na politické scéně?

To není na nás, abychom to komentovali. Tohle je na orgánech činných v trestním řízení. Je tu nějaký aprobační proces. My bychom měli respektovat jakýkoli verdikt, který oni dají. To znamená, že pokud nejvyšší státní zástupce rozhodnutí přezkoumá, tak to budeme respektovat.

Piráti kritizují zdůvodnění, které městské státní zastupitelství dalo…

To není téma pro politiky.

Bude to mít vliv na ČSSD ve vládě? Trestně stíhaný premiér byl pro některé strany překážkou ke spolupráci s Babišem. Nehrozí, že by vás někdo mohl nahradit?

Nezaznamenal jsem žádnou tlačenici do vlády.

Pro nás je klíčové, abychom plnili programové prohlášení vlády a postupně mzdu učitelů navyšovali

Z jiného soudku. Dohodli jste se na růstu platů státních zaměstnanců, Česko má v EU ale pořád šestou nejnižší minimální mzdu. Ve vládě vás tedy čeká další jednání, že by se navýšila.

Všem zaměstnancům ve státní správě stoupnou tarify o 1500 korun, s výjimkou učitelů, tam to bude o 10 procent. Dohodli jsme se také, že zrušíme tabulku číslo jedna, což je ta nejméně honorovaná tabulka, kde jsou například pracovníci v kultuře a nepedagogičtí pracovníci. To pro ně znamená růst platů o 3,5 procenta plus 1500 korun. Takže nejvíce přidáno dostanou ti, kteří dnes berou nejméně peněz.

A minimální mzda? V pondělí nás čeká tripartita. Základem pro zvýšení minimální mzdy je dohoda mezi odbory a zaměstnavateli. Pokud dojdou k dohodě, tak vláda nemá žádnou další roli. Pokud dohoda nebude, tak rozhodneme politicky. Já rozumím tomu, že nemůžeme mít německou minimální mzdu, ale pokud na Slovensku je minimální mzda zhruba 15 tisíc korun, tak nevidím důvod, aby čeští zaměstnanci na tom byli hůř. Takže z našeho pohledu je správný růst k 15 000 nebo na 14 700 korun.

Odbory chtějí 15 tisíc, proč ministryni Janě Maláčové (ČSSD) stačí 14 700 korun?

My s odbory v principu souhlasíme, ale pokud by to bylo 14 700 korun, tak to pokládáme za slušný kompromis. A věřím, že i odbory by na to kývly.

Odbory nicméně nejsou stále spokojeny s plánovaným růstem platů učitelů. Původně jim ministr školství Plaga sliboval růst 15 procent, nakonec to bude 10 procent.

Pro nás je klíčové, abychom plnili programové prohlášení vlády a postupně mzdu učitelů navyšovali. Každý odpovídáme za svou kapitolu. Toto je otázka na ministra Plagu.

Já říkám, že pokud příslušníci bezpečnostních složek dostanou do svého tarifu 1500 korun, tak jsem spokojený.

Neměla by vláda na učitele myslet víc, když na druhou stranu říká, že jich je nedostatek?

Všichni státní zaměstnanci dostanou navíc 1500 korun, ale učitelé okolo 4000 korun. To je velmi silný růst a ukazuje se, že vláda na ně nekašle. Jsem s tím spokojený.

Všechna tato opatření budou stát peníze, které ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) částečně našla tím, že navýšila odhad příjmů na příští rok o 20 miliard korun. Nebojíte se, že se její predikce nevyplní, že ekonomika zpomalí?

Paní ministryně si ten svůj odhad růstu nechala posvětit rozpočtovou radou vlády. Ta řekla, že je to realistický odhad. Mimochodem zaostává za odhadem České národní banky. Nemám obavy o vývoj rozpočtu na příští rok.

Nemyslím, že je na obzoru zásadní krize

Opozice míní, že v době růstu by vláda neměla hospodařit s tak hlubokým schodkem 40 miliard.

Pokud by to bylo jen na soc. dem., tak bychom hledali zdroje na straně příjmů, jako je sektorová daň pro banky. Jen na tom bychom dostali 14 miliard korun do rozpočtu navíc. Takže by schodek nebyl 40 miliard korun, ale 26 miliard. Ale ani pravice nám nepomůže schválit sektorovou daň.

Vždy když ve Sněmovně řešíme opatření, jako je zvyšování důchodů nebo rodičovské, tak nás pravice kritizuje, že ještě dáváme málo. A je potřeba připomenout, že vlajkovou lodí ODS jsou dvě procenta HDP na obranu. To je okamžitý zásek do státního rozpočtu ve výši dalších 40 miliard. Kolegové z opozice by si měli ujasnit, co chtějí.

Ale i vy máte přece v programu vlády přiblížit se dvěma procentům HDP na obranu…

Ano, ale postupně. Ale ODS chce skokově a hned.

Připravuje se vláda na to, že může přijít recese?

Určitě, ale čím víc o tom budeme mluvit, tím spíš si tu recesi způsobíme sami. Ve chvíli, kdy o ní politici hovoří, vysílají signál lidem, že nemají utrácet, ale šetřit. Byl bych opatrný. Nemyslím, že je na obzoru zásadní krize.

Diskuse ve vládě se vede i o zdravotnictví. Odbory si přejí, aby na ně plynulo z fondů pojišťoven dalších 45 miliard korun, s tím ale ministr Adam Vojtěch (ANO) nesouhlasí. Slíbil, že na péči půjde o 26 miliard víc… S tím jste spokojeni?

Debatu povedeme ještě nějakou dobu. Peníze, co jsou v rezervních fondech, jsou peníze, které lidé zaplatili na zdravotní pojištění. A teď se budeme bavit o tom, jak tyto peníze využít, aby se zlepšila péče a zkrátily se čekací lhůty. Podle mě už jsme se zásadně posunuli. Ministr slíbil, že část peněz je připraven uvolnit.

Co říkáte na slova premiéra, že je drzost, že téma zdravotnictví dáváte na koaliční radu?

Už jsme si to vyříkali. Beru to tak, že to ze strany pana premiéra byla dělostřelecká příprava na to jednání.

Sociální služby si stěžují, že jim chybí do konce roku miliarda korun. Pomoci jim mají sice eurofondy, podle poskytovatelů se však nestihnou žádosti o peníze zpracovat. Co s tím?

Ministerstvo práce je připraveno pomoci žadatelům o peníze z evropských fondů v přípravě žádostí o dotace. Myslím, že se to vyřeší.